Ex Juventus, Osvaldo pronto a rimettersi gli scarpini

TORINO- Tra i tanti calciatori passati in bianconero in questo ciclo vincente c’è anche Pablo Osvaldo. L’attaccante italo-argentino, arrivato a Torino nel gennaio 2014, non ha lasciato grandi tracce di se, mettendo a segno solamente un gol nella vittoria per 1-0 sulla Roma all’Olimpico. Pochi squilli anche dopo aver lasciato la Juventus, fino alla decisione di ritirarsi per dare sfogo all’altra sua grande passione: la musica. Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Olè, però, Osvaldo sarebbe pronto a tornare su un campo da calcio. Il Banfield gli avrebbe infatti proposto un contratto biennale e la trattativa potrebbe andare in porto nei prossimi giorni.