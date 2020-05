Ex Juventus, Montero tra i candidati per la panchina del Brescia

TORINO- Il Brescia, in vista della prossima stagione, starebbe pensando ad un cambiamento della propria guida tecnica. Come riferito dal Corriere di Brescia, infatti, il presidente Massimo Cellino non sarebbe convinto di confermare Diego Lopez e, tra i papabili sostituti, ci sarebbe anche un connazionale del tecnico delle “Rondinelle”: Paolo Montero. L’ex difensore della Juventus, attualmente alla guida della Sambenedettese, avrebbe già dato il suo concenso.

