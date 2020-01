Ex Juventus, Molinaro è un nuovo giocatore del Venezia

TORINO- Nuova avventura in giro per l’Italia per Cristian Molinaro. Il terzino, alla Juventus dal 2007 al 2009, ha infatti firmato oggi un contratto che lo legherà al Venezia fino a giugno. Il club veneto, con un comunicato, ha annunciato l’ingaggio del 36enne: “Il Venezia FC comunica che in data odierna il difensore Cristian Molinaro ha siglato un accordo con il club arancioneroverde fino al 30 giugno 2020. A Cristian il miglior in bocca al lupo per l’inizio della sua avventura in laguna!”.