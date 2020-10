TORINO- In conferenza stampa, tra le altre cose, Sinisa Mihajlovic ha parlato dell’ex attaccante della Juventus Mario Mandzukic, accostato al suo Bologna in queste ore: “Sul mercato non c’è nessuno che io vedo di adatto al Bologna. Non mi piace prendere un giocatore tanto per prenderlo, neanche Mandzukic. Uno svincolato deve tornare in forma e non è detto che sia pronto subito. Dobbiamo essere lucidi e pensare quando si fanno certe mosse”.