TORINO- Dopo la separazione consensuale dai qatarioti dell’Al Duhail, Mario Mandzukic è ancora in cerca di una nuova squadra. Il centravanti croato non gioca una partita ufficiale da mesi, ma le offerte per lui non mancano. Come riportato dalla stampa francese, sarebbe il Marsiglia il club favorito ad asssicurarsene le prestazioni. L’ex Juventus, però, rimane nel mirino di club turchi ed italiani.