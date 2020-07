Ex Juventus, Mandzukic nel mirino della Fiorentina

TORINO- Negli scorsi giorni Mario Mandzukic ha ufficializzato la sua separazione dall’Al Duhail, club che lo aveva rilevato dopo il suo addio alla Juventus lo scorso gennaio. Il centravanti croato è ora senza squadra ma, secondo il Corriere dello Sport, non mancano le pretendenti per la sua firma. L’ultima in ordine di tempo sarebbe la Fiorentina, in cerca di un attaccante di esperienza con cui rinforzare la propria rosa.

