Ex Juventus, Mandzukic nel mirino del Galatasaray

TORINO- Lo scorso gennaio, dopo quattro stagioni e mezza passate con indosso la maglia bianconera, Mario Mandzukic ha salutato definitivamente il mondo Juventus per accasarsi all’AL-Duhail. Il suo soggiorno qatariota, però, potrebbe essere già giunto al termine. Come riportato dal portale turco Fotomac, infati, il centravanti croato sarebbe finito nel mirino del Galatasaray, pronto a riportarlo in Europa appena la situazione lo consentirà. Ma attenzione perché, poco fa, sono arrivate alcune pesantissime novità di mercato in casa bianconera. Ci siamo: trattativa bollente, manca solo l’ultimo sì per chiudere l’affare! >>>VAI ALLA NOTIZIA

