Ex Juventus, Mandzukic diviso tra Inter e Fiorentina

TORINO- Dopo aver terminato in anticipo la propria avventura in Qatar, rescindendo anzitempo il contratto con l’Al Duhail, Mario Mandzukic è pronto a far ritorno in Europa. Come riportato quest’oggi dal Corriere dello Sport, l’ex centravanti della Juventus sarebbe conteso da Inter e Fiorentina. I viola sono al momento in vantaggio, potendo contare sulla presenza in rosa di Ribery, grande amico dell’ariete croato e suo principale sponsor di un eventuale approdo in viola.

