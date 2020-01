Ex Juventus, Llorente blindato dal Napoli

TORINO- Arrivato come uno dei principali colpi estivi del mercato del Napoli, Fernando Llorente ha perso maggior minutaggio con l’avvicendamento in panchina tra Ancelotti e Gattuso. Il centravanti spagnolo, ritenuto ultima scelta del tecnico calabrese per l’attacco, è stato accostato quindi all’Inter in questi giorni, possibile rientrante nella trattativa per portare Politano a vestire l’azzurro. L’ex Juventus, però, difficilmente verrà ceduto già a gennaio, viste le condizioni fisiche precarie di Mertens che, così come successo nelle ultime settimane, dovrebbe dare forfait anche domenica sera.