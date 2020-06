Ex Juventus, l’avventura di Mandzukic in Qatar è ai titoli di coda

TORINO- Lo scorso dicembre, con una lettera sui social, Mario Mandzukic annunciava il suo addio alla Juventus dopo quattro anni e mezzo di successi in maglia bianconera. L’avventura in Qatar tra le file dell’Al-Duhail, dove tra l’altro milita anche l’altro ex juventino Benatia, non ha però soddisfatto il centravanti croato, che sta meditando di non fare rientro alla base una volta possibile. Come riferito da TMW, nel futuro del numero 17 potrebbe esserci quindi una risoluzione del contratto e un possibile ritorno in Europa, dove nelle scorse settimane era stato corteggiato dal Galatasaray. Ma attenzione perché poco fa sono arrivate alcune pesantissime novità per il mercato bianconero, pessime notizie da Sky Sport: ora Paratici rischia una clamorosa batosta! >>>VAI ALLA NOTIZIA

