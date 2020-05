Ex Juventus, Isla verso il Boca Juniors

TORINO- Arrivato in bianconero nell’estate del 2012 con grandi aspettative, Mauricio Isla ha lasciato ai tifosi della Juventus un ricordo tutt’altro che indelebile. Il giocatore, anche a causa di un infortunio, a Torino non ha mai mostrato in pieno le sue qualità, arrivando ad essere ceduto al Fenerbache. Ora, stando a quanto riferito dal quotidiano argentino Olè, la sua avventura in Turchia potrebbe essere giunta al termine, con il Boca Juniors pronto a puntare su di lui dalla prossima stagione.

