Ex Juventus, il Napoli non vuole privarsi di Llorente

TORINO- Ultimi giorni di mercato in serie A, con i club che stanno cercando gli ultimi tasselli per completare le loro rose. L’Inter è sempre al lavoro per un vice-Lukaku, individuato nell’ex attaccante della Juventus Fernando Llorente, terza scelta di Gattuso per l’attacco. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, nonostante lo spagnolo non sia una prima scelta, il Napoli non vorrebbe privarsene visti i continui problemi fisici che hanno colpito Dries Mertens in questi mesi.