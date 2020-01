Ex Juventus, Howedes verso il ritorno in Bundesliga

TORINO- Avversaria della Juventus nel girone D di questa edizione della Champions League, la Lokomotiv Mosca ha dovuto salutare anzitempo le competizioni europee arrivando ultima nel gruppo. Questa, secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, sarebbe la ragione principale per cui Benedikt Howedes, 31enne difensore con un passato proprio in bianconero, starebbe per salutare la compagine russa. Nel futuro ci sarebbe un ritorno in patria, in quella Bundesliga lasciata nell’ormai lontano 2017, dove lo aspetta il Colonia.