Ex Juventus, Galderisi riparte dalla Vis Pesaro

TORINO- Nuova avventura in panchina per Giuseppe Galderisi, ex attaccante tra le altre di Juventus e Verona. “Nanu”, così ribattezzato dai tifosi delle sue ex squadre, è stato nominato nuovo tecnico della Vis Pesaro al posto dell’esonerato Pavan, che ha lasciato il club al sedicesimo posto nel girone B di Lega Pro. Stimato opinionista Rai, per Galderisi è la prima avventura da quando, nel maggio del 2019, aveva lasciato la panchina del Gubbio.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<