Ex Juventus, furia Everton nei confronti di Kean

TORINO- Come riportato dal quotidiano britannico Daily Star, l’ex attaccante della Juventus Moise Kean ha violato le restrizioni imposte a causa della quarantena, organizzando una festa in casa propria in compagnia di altra gente. Una situazione che ha fatto infuriare la dirigenza dell’Everton, che ha reagito con un duro comunicato: “l club è inorridito dalla notizia dell’incidente riguardante un nostro giocatore della prima squadra, che ha ignorato le direttive governative e il regolamento del club durante la pandemia di Coronavirus. La società ha espresso fortemente il proprio disappunto al giocatore e chiarito che queste azioni sono intollerabili. L’Everton ha sottolineato l’importanza di seguire le direttive del governo, dentro e fuori casa, attraverso una serie di comunicati ufficiali. Il servizio sanitario merita rispetto per il lavoro, il miglior modo per mostrarlo è fare di tutto per proteggerli”.

