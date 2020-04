Ex Juventus, Ferrara è diventato nonno del piccolo Leone

TORINO- In questo difficile momento c’è chi, come Ciro Ferrara, ha potuto comunque festeggiare un avvenimento molto bello e importante. L’ex difensore (e poi allenatore) della Juventus è infatti diventato nonno del piccolo Lione, figlio di sua figlia Benedetta. La notizia è stata celebrata da Ferrara con un post sui social: “30 anni fa mi accompagnavi in campo per festeggiare il secondo scudetto del Napoli, oggi mi hai reso nonno felicissimo e orgoglioso. Benvenuto Leone”: