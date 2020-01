TORINO- Ultime ore di mercato per i club di serie A, che stanno muovendosi per gli ultimi colpi per rafforzare le loro rose. Tra le squadre più attive c’è sicuramente la Roma, in cerca di un centravanti che possa prendere il posto del deludente Kalinic come vice-Dzeko. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ultima idea dei giallorossi porterebbe ad Andrea Favilli, ex Juventus e ora in forza al Genoa, con il quale ha messo a segno un gol in tredici presenze stagionali.