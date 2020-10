TORINO- Tramite un comunicato ufficiale, il Borussia Dortmund ha annunciato la positività al Covid-19 di Emre Can: “Il giocatore del Borussia Dortmund Emre Can (26) è risultato positivo al COVID-19 venerdì. Il calciatore è attualmente privo di sintomi ed è in isolamento domiciliare. Tutti gli altri risultati dei test di giocatori e staff hanno dato un risultato negativo venerdì. Il Borussia Dortmund augura a Emre Can un percorso senza sintomi e una pronta guarigione”.