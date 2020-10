TORINO- L’ex terzino della Juventus Mattia De Sciglio è sceso in campo in occasione del match tra il suo Lione e il Monaco. La squadra di Rudi Garcia, presso cui il numero 2 si trova in prestito fino al termine della stagione, ha trionfato con un sonoro 4-1 sui monegaschi. Inevitabile, sui social, la gioia dei calciatori e De Sciglio non ha fatto differenza: “Vincere non è mai facile. Bella vittoria di squadra”: