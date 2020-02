Ex Juventus, Dani Alves vittima di un furto d’auto

TORINO- Brutto momento per Dani Alves. L’ex terzino della Juventus, ora punto fermo del San Paolo, è stato infatti vittima di un furto d’auto. Come riportato da Globoesporte, due malviventi hanno fatto irruzione nell’abitazione del giocatore, minacciando il guardiano e portando via la vettura lì presente. Non essendo presente al momento dell’accaduto, il calciatore ha solamente potuto denunciare l’accaduto alla Polizia qualche ora dopo, con gli agenti che si sono messi subito alla ricerca dei criminali.

