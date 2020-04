Ex Juventus, Dani Alves: “Potrei chiudere la carriera al Boca Juniors”

TORINO- L’ex terzino della Juventus Dani Alves, in una diretta social con il giornalista Andres Cantor, ha svelato quale potrebbe essere il suo prossimo club: “Non sarebbe male chiudere la mia carriera al Boca Juniors. Provo molto affetto per quella squadra e non sono solamente chiacchiere per illudere i tifosi. Parliamo infatti di una grande squadra, che in me ha suscitato sempre molte emozioni forti. Mi identifico nel Boca Juniors”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<