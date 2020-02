Ex Juventus, Chimenti e Lorenzon nello staff di Di Biagio

TORINO- La Spal, dopo aver sollevato Leonardo Semplici dalla guida della propria panchina, ha deciso di affidarsi ufficialmente a Gigi Di Biagio, ex ct dell’Under21. Il tecnico, nella sua nuova avventura, ha deciso di portare con se due ex Juventus: Antonio Chimenti e Filippo Lorenzon. Il primo è stato per molti anni riserva in bianconero alle spalle di Gigi Buffon, mentre il secondo ha ricoperto la carica di match analyst.

