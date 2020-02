TORINO- L’avventura di Joao Cancelo non sta procedendo nel migliore dei modi. Il portoghese, arrivato in estate dalla Juventus nello scambio con Danilo, non è considerato un titolare da Pep Guardiola, che non si opporrebbe ad un’eventuale cessione. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, l’ex bianconero si sarebbe offerto per il ritorno all’Inter, che lo portò in Italia nel 2017 dal Valencia.