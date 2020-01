Ex Juventus, Cancelo proposto all’Inter

TORINO- Ceduto senza troppi rimpianti dopo una sola stagione, Joao Cancelo non sta trovando fortuna lontano dalla Juventus. Il terzino portoghese, sbarcato al Manchester City in cambio di Danilo, sta infatti faticando a trovare spazio agli ordini di Pep Guardiola che, secondo la Gazzetta dello Sport, non si opporrebbe ad una sua partenza. Il tecnico catalano, addirittura, avrebbe già proposto l’ex bianconero all’Inter, club in cui ha militato già nel 2017/18. Secco no, però, da parte dei nerazzurri, riluttanti ad inserire nella trattativa il richiesto Alessandro Bastoni.