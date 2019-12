Ex Juventus, Camoranesi torna in panchina: lo aspetta il Tabor Sezana

TORINO- Mauro German Camoranesi, bandiera bianconera del primo decennio degli anni 2000, è pronto a tentare una nuova avventura in panchina. Il campione del mondo 2006, secondo quanto riportato da Sportitalia, è infatti atteso dal club sloveno Tabor Sezana, militante nella prima categoria del proprio paese. Per l’italo-argentino, da tempo commentatore per DAZN, sarebbe un ritorno in panchina dopo l’ultima esperienza nel 2016 alla guida dei messicani dei Cafetaleros de Tapachula. Pronto un contratto fino al 2021, con firma nei prossimi giorni.