Ex Juventus, Caceres: “Ho avuto il Coronavirus per 60 giorni, ma ora mi sento meglio”

TORINO- Martin Caceres, ex difensore della Juventus e ora in forza alla Fiorentina, ha raccontato gli ultimi mesi trascorsi in quarantena in una diretta Instagram sul suo profilo: “Ho avuto il Coronavirus per 60 giorni nel mio corpo, senza neanche esserne consapevole. Ho avuto i primi sintomi all’inizio di marzo, li sentivo nei polmoni. Mi dissero di mettermi in quarantena per una ventina di giorni, così mi sarebbe passato. Invece sembrava proprio non volersene andare, evidentemente si era innamorato di me. Ora però sto meglio, ho fatto i tamponi necessari e sono risultati negativi”.

