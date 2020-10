TORINO- Come riportato dal Corriere dello Sport, Paulo Fonseca non gode della massima fiducia del presidente giallorosso Friedkin, che preferirebbe un tecnico di maggior blasone alla guida della Roma. I risultati delle prossime settimane saranno importanti per l’allenatore portoghese che, in caso di insuccessi, potrebbe essere sostituito da Massimiliano Allegri, ancora in cerca di una panchina.