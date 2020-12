Ex Juventus, Allegri il preferito di Lotito per il dopo-Inzaghi

TORINO- Secondo quanto riportato da Il Messaggero, a fine stagione potrebbe consumarsi il divorzio tra Simone Inzaghi e la Lazio. Il tecnico biancoceleste è lontano dal rinnovo, e le voci di un approdo all’Inter al posto di Conte si fanno sempre più insistenti. Per rimpiazzarlo, il presidente Lotito vorrebbe riportare in Serie A Massimiliano Allegri, ancora senza panchina dopo il divorzio dalla Juventus. Gli altri nomi in lizza sono quelli di Coneicao, Mihajlovic, Juric e De Zerbi. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<