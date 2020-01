Ex Juventus, Allegri ha detto no al Barcellona

TORINO- In questi giorni il Barcellona ha preso l’importante decisione di sollevare dall’incarico di tecnico Ernesto Valverde. Decisiva, per l’allenatore basco, la sconfitta in semifinale di supercoppa spagnola contro l’Atletico Madrid, oltre ai malumori dello spogliatoio. Il club catalano ha quindi deciso di affidare la guida di Messi a compagni alle mani di Quique Setien, ex Betis. Il neo tecnico, però, secondo la stampa iberica, sarebbe soltanto una seconda scelta. La prima, infatti, era quella di portare in Liga Massimiliano Allegri, ancora in cerca di una panchina dopo il divorzio estivo dalla Juventus. Il tecnico livornese, però, avrebbe declinato l’offerta, contrario a tornare in panchina a stagione già inoltrata.