Ex Juve – Paul Pogba mostra sui social i suoi nuovi scarpini

TORINO – Paul Pogba è ormai diventato una superstar internazionale a tutti gli effetti: l’ex centrocmapista della Juventus è ormai un grande amico dei divi della musica mondiale, che si spendono per lui anche in fatto di modo. Infatti, il francese ha mostrato sui social i suoi nuovi scarpini, che gli sono stati disegnati dal cantante Pharrell Williams: con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, il giocatore del Manchester United ha fatto vedere il momento in cui riceve nello spogliatoio le sue nuove scarpe da calcio.