Ex Juve, Osvaldo contro i tifosi del Boca: “Non mi importa un ca**o di loro”

TORINO- Nella sconfitta del suo Banfield contro il River Plate, l’ex attaccante della Juve Pablo Daniel Osvaldo è tornato a calcare un campo da calcio dopo il ritiro. E, per l’attaccante italo-argentino, sono subito polemiche. In un’intervista nel post-gara, infatti, ha così risposto ai fischi provenienti dai tifosi gialloblù del Boca Juniors, suoi ex sostenitori: “Non mi importa un ca**o di loro. Peccato solamente per quel pallonetto che è uscito di pochi centimetri”.

