Ex Juve – Max Allegri diviso tra Manchester United e PSG

TORINO – Proseguono le voci riguardo un illustre ex della Juventus: si tratta di Massimiliano Allegri, che si trova diviso tra il Manchester United e il Paris Saint Germain. L'ex allenatore bianconero da quasi due anni è senza contratto e sembra che non veda l'ora di tornare a sedere su una panchina importante per rilanciarsi. Per questo, secondo quanto riportato da calciomercato.com, sulle sue tracce si sarebbero messi questi due club, interessati a lui: per il momento, quella del PSG sembra la pista più percorribile, date le frizioni tra il ds Leonaro e il tecnico Thomas Tuchel. Chissà che Max non decida di trasferirsi all'ombra della Tour Eiffel per la prossime stagioni.