Evra si confessa: “Vivevo per strada e facevo l’elemosina, ma le difficoltà mi hanno reso quello che sono oggi”

TORINO- In un’intervista al Daily Mirror, l’ex terzino bianconero Patrice Evra ha confessato alcuni retroscena riguardanti la sua difficile infanzia: “Avevo molti fratelli e sorelle e quindi vivere per strada non era facile. Mio fratello Dominic lavorava da Mc Donald’s e un giorno, durante la sua pausa pranzo, mi ha dato lui del cibo. Non mi vergogno ad ammettere di aver fatto anche l’elemosina, mi fermavo davanti ai negozi a chiedere qualche moneta per comprare un panino. Ma comunque non cambierei nulla, perchè le difficoltà mi hanno reso l’uomo che sono oggi. Non sono una vittima, dalla strada ho imparato molto. Il mio messaggio per i bambini è quello di non mollare mai, di credere sempre nelle cose che si fanno”.

