Europa League, i nerazzurri passano col primo gol di Eriksen

TORINO – Ieri sera sono andate in scena le gare di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I nerazzurri, impegnati a Razgrad contro il Ludogorets, hanno vinto la gara di andata per 2-0. A fare notizia è il primo gol dell’avventura italiana di Christian Eriksen. Il danese aveva avuto poco spazio in queste primissime uscite da giocatore nerazzurro, con Antonio Conte che gli ha affidato il risultato di questa prima gara a eliminazione diretta di Europa League. Eriksen non ha deluso, inaugurando così la sua esperienza con la prima rete ufficiale.

