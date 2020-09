Europa League: Besiktas o Rio Ave per il Milan, se batte Bodoe

TORINO – (ANSA) – Saranno i turchi del Besiktas o i portoghesi del Rio Ave gli eventuali avversari del Milan nel play-off che assegnerà un posto nella fase a gironi della prossima Europa League. Lo ha stabilito il sorteggio della competizione, svoltosi oggi. I rossoneri, dopo aver sconfitto ieri per 2-0 gli irlandesi dello Shamrock Rovers, sono attesi giovedì prossimo, 24 settembre, dalla sfida contro i norvegesi del Bodoe-Glimt. In caso di vittoria, ci sarà da battere la vincente del match tra Besiktas e Rio Ave per accedere al tabellone principale, e quindi ai gironi, dell’Europa League 2020-’21. (ANSA).