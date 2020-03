Euro2020, la Bosnia chiede il rinvio dei playoff

TORINO- L’emergenza Coronavirus che sta colpendo l’Europa si sta ripercuotendo anche sul mondo del calcio. Tra i rinvii dei vari campionati e la decisione in corso sulle coppe europee, anche lo svolgimento di Euro2020 è a rischio. Come riportato dalla stampa locale, per paura del virus, la Nazionale bosniaca ha richiesto il rinvio dei playoff di qualificazione contro l’Irlanda del Nord, la cui andata è prevista il prossimo 26 marzo.

