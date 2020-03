Euro 2020, al momento non sono previsti rinvii

TORINO- La UEFA, tramite Radiocor, ha fatto sapere che al momento non sono previsti cambi di programma riguardo lo svolgimento di Euro 2020 a causa del Coronavirus: “L’UEFA sta prendendo molto sul serio la situazione legata al Coronavirus e la sta monitorando da vicino, stando costantemente in contatto con l’OMS e le Autorità nazionali riguardo gli sviluppi della situazione. Al momento non c’è la necessità di cambiare nulla nel programma previsto, ma il problema sarà tenuto costantemente sotto controllo”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<