Eriksson: “La Lazio può vincere lo scudetto, gioca il miglior calcio del campionato”

TORINO- L’ex allenatore della Lazio Sven-Goran Eriksson, ai microfoni di Fotboolskanalen, ha parlato delle possibilità della squadra di Inzaghi di alzare lo scudetto: “La Lazio gioca il miglior calcio di tutto il campionato. Attraverso la calma e la consapevolezza, i biancocelesti hanno portato a casa molte vittorie. Vedo che i giocatori sono in grande fiducia e sanno che possono battere qualsiasi avversario in qualsiasi momento, esattamente come accadeva quando l’allenatore ero io. Vedo molte somiglianze con la mia squadra, questa Lazio può farcela a vincere lo Scudetto”.

