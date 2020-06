Eriksen: “Deluso per l’eliminazione dalla coppa, ora testa sul campionato”

TORINO- (ANSA) – MILANO, 14 GIU – ”Deluso di non aver raggiunto la finale dopo la partita di ieri. Ma ora concentrati sulla serie A”: Christian Eriksen, in un post su Instagram, non nasconde il suo dispiacere per il pareggio di ieri sera contro il Napoli. Il suo gol, su calcio d’angolo a giro, di cui ha postato una foto con l’esultanza di squadra, non è bastato per conquistare la finale di Coppa Italia nove anni dopo l’ultima volta. ”Dispiace per il risultato, ora prepariamo al meglio la ripresa del campionato. Sempre a testa alta”, il messaggio di Candreva poco dopo il fischio finale.(ANSA).

