Emre Can, primo allenamento con il Borussia Dortmund

TORINO- Il suo addio era nel’aria da ormai diversi mesi e, all’ultimo giorno disponibile per il mercato invernale, Emre Can ha lasciato la Juventus. Il centrocampista tedesco, unitosi al Borussia Dortmund, ha svolto oggi la sua prima sessione di allenamento con la nuova squadra, come testimoniato dal suo profilo social. L’ex bianconero sembra essere contento di essere nuovamente al centro di un progetto importante, come si può evincere dallo smile rilasciato nella descrizione: