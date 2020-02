Emre Can, esordio con il Dortmund: “Una sensazione speciale”

TORINO- Nella sconfitta per 3-2 in DFB Pokal contro il Werder Brema, Emre Can ha fatto il suo esordio con il Borussia Dortmund. Un risultato sicuramente non gradito all’ex Juventus che, però, nel suo ultimo post ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’esordio in giallonero: “Risultato deludente ieri sera, ma per me personalmente una sensazione speciale per aver fatto il mio debutto. Non vedo l’ora di vivere grandi momenti con questo club e non vedo l’ora di giocare presto davanti alla Gelbe Wand”: