TORINO – Il presidente della Lnd, Cosimo Sibilia, ha parlato al termine del Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti: “La Lnd conferma di avere un bilancio sano e in positivo un risultato ottenuto nonostante le ingenti risorse immesse sul territorio per consentire la ripresa dopo lo stop forzato delle attività. Un obiettivo conseguito confermando una gestione dei conti non solo oculata ma anche strategica, da parte di questa governance”.