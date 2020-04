Diaconale: “Scudetto? Vogliamo meritarcelo sul campo, speriamo di avere notizie positive”

TORINO- Ai microfoni di Radio Sportiva, il portavoce della Lazio Arturo Diaconale ha parlato del campionato: “Speriamo di poter ripartire con la massima sicurezza, così da risollevare un settore che rischia di andare in crisi. Scudetto? Non ce lo sentiamo già in tasca, vorremmo tornare a giocare e aspettare i verdetti del campo. Se lo vinceremo bene, altrimenti accetteremo il giudizio finale. Non va poi dimenticato che bisogna decidere dei posti in Europa, delle retrocessioni e delle promozioni”.

