Diaconale: “Opposto alla decisione di non tornare in campo. Juve? Scelta saggia quella dei giocatori di andare all’estero”

TORINO- Il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, è tornato a fare il punto sulla situazione del calcio italiano ai microfoni di Radio Radio: “Mi sono opposto alla decisione di non tornare in campo, mentre il Governo si copre dietro argomentazioni che dicono che il contagio può riprendere. Il discorso, legato allo sport, mi fa però sorridere. Il virus non esce dal contatto o dal tackle, ma solo se le persone che entrano in contatto sono già portatrici del virus. In nome del Covid stiamo stravolgendo dei valori come quello della libertà individuale. Juve? La decisione di andare all’estero è stata lungimirante, perchè hanno potuto allenarsi mentre altri sono rimasti bloccati in casa loro”.

