Diaconale: “Nessun problema nel giocare in estate, bisogna salvare un settore che rischia il tracollo”

TORINO- Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Bisogna cominciare a pensare ad una fase di ripresa del campionato per non andare incontro ad un’economia disastrata. Scudetto? Molte persone chiedono di non assegnarlo, ma non è quello il problema, ma quale futuro aspetterebbe l’aspetto economico-sociale. Molti usano quest’emergenza per scopi politici. I calendari possono essere studiati, il problema di giocare in estate non esiste. La priorità è quella di salvare un settore economico che rischia il tracollo”.

