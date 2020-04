Diaconale: “Importante terminare la stagione, mi auguro sia il campo a decidere chi vince e chi perde”

TORINO- Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della ripresa del campionato di Serie A: “Il settore non può permettersi di andare in difficoltà e l’opzione della stagione solare non mi sembra da escludere. Se non si porterà a termine questa stagione anche la prossima potrà essere falsata, perchè si inciderebbe sull’andamento. Mi auguro che sia il campo a decidere chi vince e chi perde e non i tribunali. Serviranno controlli anche prima che si giochi, è importante che non scendano in campo calciatori contagiati”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<