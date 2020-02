Di Biagio: “Con la Juve non puoi sbagliare nulla, ma ho poco da rimproverare. Nelle prossime gare servono punti”

TORINO- Gigi Di Biagio, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la sconfitta della Spal contro la Juve: “I ragazzi hanno fatto quello che avevo chiesto in settimana. Bene negli stretti, ma con la Juve non puoi mai sbagliare nulla. Non ho però nulla da rimproverare alla squadra. La squadra era viva e aveva voglia di giocare, la posizione in classifica non è veritiera. Speravo che oggi potessimo fare qualche punto in più, ma non posso lamentarmi troppo. Il primo gol subito è perchè eravamo troppo corti, ma è un rischio calcolato con i ragazzi. Dovevamo avere una lettura più veloce, ma capita. Sulla seconda rete dovevamo leggere meglio e stare più stretti. Sono dettagli importanti, perchè nel corso dei 90 minuti non possiamo permetterci distrazioni. Valdifiori? Mi serviva un giocatore che dettasse i tempi e lo sta facendo bene. Quello che abbiamo visto stasera dovremo vederlo sempre, così da fare punti. Contro il Parma servono tre punti, solo così possiamo dare seguito a delle buone gare”.

