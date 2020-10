TORINO- Ex obiettivo della Juventus, Sergino Dest, terzino classe 2000, si è presentato al Barcellona in conferenza stampa: “Vorrei giocare il prima possibile con questa maglia. Il mio punto di riferimento è Dani Alves. Ho visto giocare il terzino brasiliano molte volte, poi inoltre ho qui ho molti colleghi che hanno giocato con lui che possono consigliarmi. Messi? Sarà emozionante conoscerlo, non vedo l’ora di giocare con il miglior calciatore del mondo”.