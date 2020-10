Derby di Manchester per la panchina, idea Pochettino

TORINO – (ANSA) – La panchina del Manchester United trema, fra una sconfitta e un tracollo in Premier, la posizione del norvegese Ole Gunnar Solskjaer è a rischio e le voci sul futuro tecnico dei ‘Red devils’ si inseguono. Le ultime sono riconducibili al nome di Mauricio Pochettino, ex manager del Tottenham, ma attualmente senza panchina. Secondo il Mirror, la dirigenza del Manchester United sta pensando all’argentino per sostituire Solskjaer, ma non solo: allo stesso tecnico, secondo il giornale britannico, starebbero pensando anche sull’altra sponda di Manchester, al City, nel caso in cui prendesse corpo l’ipotesi di sollevare Pep Guardiola dal proprio incarico. Anche i ‘citizens’, infatti, non sono protagonisti di un inizio di stagione entusiasmante. Anzi, tutt’altro. (ANSA).