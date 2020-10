Del Piero, lettera a Simonluca Agazzone: “Fai buon viaggio, ti mando un abbraccio grande”

TORINO- L’ex capitano bianconero Alessandro Del Piero ha scritto una lettera dedicata a Simonluca Agazzone, uno dei tre ragazzi morti nello scontro con dei cinghiali lo scorso 1 ottobre sull’a26: “Ciao Simonluca, non so proprio cosa scriverti in questo momento, se non che certe cose non hanno spiegazione e non hanno senso, che è complicato affrontare certi eventi e accettarli. Questo è l’arduo compito dei tuoi familiari, amici e tifosi, e qui ci sono anch’io. Il tuo compito è quello di fare buon viaggio, sapendo che hai tantissima gente che ha avuto la fortuna di conoscerti e viverti, gioire e piangere, ridere e anche giocare a calcio insieme a te e che sempre ti ricorderà con grandissimo affetto. Ti mando un abbraccio grande”.